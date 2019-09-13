Сотрудник СБУ погиб при исполнении

Сотрудник Службы безопасности Украины погиб в Одесской области во время выполнения максимально приближенных к боевым задач.
Погибший Александр Иваньков был сотрудником Центра специальных операций "А", говорится в сообщении СБУ в Facebook.
"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования родным погибшего.
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Деталей события СБУ не сообщает.
Боевики российско-оккупационных формирований усилили обстрелы позиций Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, игнорируя "хлебное перемирие".
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