Сотрудник СБУ погиб при исполнении

Погиб Александр Иваньков. Фото: Facebook

Сотрудник Службы безопасности Украины погиб в Одесской области во время выполнения максимально приближенных к боевым задач.

Погибший Александр Иваньков был сотрудником Центра специальных операций "А", говорится в сообщении СБУ в Facebook.

"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным погибшего.

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Деталей события СБУ не сообщает.

Боевики российско-оккупационных формирований усилили обстрелы позиций Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, игнорируя "хлебное перемирие".