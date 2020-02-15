Сотрудницу СБУ заказал бывший

В Кировоградской области правоохранители предотвратили заказное убийство сотрудницы Академии Службы безопасности Украины.
Ее заказал бывший муж. За преступление киллеру должен был заплатить $1 тыс.,сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"Житель одного из городов Кировоградской области заказал киллера для убийства бывшей жены - сотрудницы СБУ. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов. Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении", - говорится в сообщении.
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Мужчину задержали сразу после перечисления "киллеру" последней суммы денег за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградщины.
Продолжаются следственные действия.
В Ивано-Франковске женщина заказала убийство бывшего мужа - гражданина одной из стран ЕС. Решилась на преступление из-за несогласия с тем, что суд определил проживание общего ребенка с отцом. А за ней установил уплату алиментов на содержание ребенка. Заказчицу и исполнителя задержали при передаче аванса $500.
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