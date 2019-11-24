Состояние Николая Кулебы и его сыновей: первая информация от врачей

Уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба разбился в аварии с двумя сыновьями. Фото - facebook.com/KulebaMykola

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба в состоянии средней тяжести. Он в полном сознании, угрозы его жизни нет.

А вот старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении больницы Феофания, передает ТСН.

Уточняется, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких -Gazeta.ua). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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А вот его старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, он без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни - не сообщается.

Что касается младшего сына Елисея, пока неизвестно точно, в каком он состоянии. Им занимаются врачи в "Охматдете".

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны под Киевом. Он за рулем Toyota столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Volkswagen.