Сообщили, сколько времени нужно на разминирование вблизи Ични

Уже более суток детонируют боеприпасы на военном арсенале вблизи Ичне на Черниговщине. На месте работают более тысячи спасателей и военных. Фото - npu.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует разминировать территорию вокруг складов боеприпасов возле Ични в Черниговской области до 15 декабря. Об этом на заседании правительства 10 октября сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

"Разработан план очистки 16-километровой зоны от взрывоопасных предметов. Согласно плану, очистки 79 тыс. га территории пиротехническими подразделениями ГСЧС планируется завершить до 15 декабря 2018-го", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Людей разбирали по домам, как горячие пирожки" - рассказали о помощи эвакуированным из-под Ични

Взрывы и пожар на военных складах вблизи Ични начались под утро 9 октября. Огонь перекинулся на хранилище боеприпасов. Каждую секунду разрывалось по 2-3 снаряда. Из близлежащих населенных пунктов экстренно вывозили людей. Автодороги перекрыли для всех видов транспорта. Ограничили воздушное пространство в радиусе 30 км. По состоянию на утро 10 октября раздаются одиночные взрывы. Спасатели потушили менее трети территории пожара.