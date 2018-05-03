Сообщили причину взрывов на военных складах в Балаклее

На военных складах в Балаклее снова пожар. фото twitter.com/slobozhanyn

Во время плановых работ по уничтожению снарядов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области загорелась трава, из-за ветра огонь быстро распространился.

Тушение невозможно, пока продолжается детонация боеприпасов. Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин, передает "112 Украина".

"Сухая трава загорелась больше, чем рассчитывалось. Сейчас хотим локализовать пожар", - сообщил он.

Для локализации и тушения пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина, 8 пожарных машин ГСЧС Украины. Еще два пожарных танка на подходе. С Чугуевского аэродрома поднят вертолет для ведения воздушной разведки. Личный состав, который работал на территории, эвакуирован.

В результате пожара никто не пострадал. Никакой эвакуации населения не происходит. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

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"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", - говорится в сообщении полиции Харьковщины.

Правоохранители также отметили, что для обеспечения охраны порядка в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств. Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставленные блокпосты на подъезде к военному городку.

3 мая в Балаклее Харьковской области на военной базе стали раздаваться взрывы. По предварительным данным, на полигоне планировали подрыв боеприпасов, но потом неожиданно начали детонировать другие снаряды. Позже сообщили, что взрывы начались из-за пожара вблизи базы. В городе заявили об эвакуации жителей домов, прилегающих к арсеналу.