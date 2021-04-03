Сообщили обстоятельства похищения бывшего украинского судьи

Чауса похитили в центре Кишинева. Фото: УНИАН

В центре Кишинева, Молдова, похитили бывшего судью Николая Чауса, который бежал из Украины и был объявлен в международный розыск.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15", - говорит пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати, сообщает портал NewsMaker.

Молдавская полиция возбудила уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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Сейчас Высшая судебная палата Молдовы рассматривает очередное ходатайство Чауса о предоставлении политического убежища. Окончательный вердикт объявят в конце апреля.

Появилась информация, что в Молдове похитили бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. Жена судьи обратилась к его бывшему адвокату Ростиславу Кравцу.