Сообщили о состоянии старшего сына Кулебы

Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями. Фото - kv.npu.gov.ua

Старший сын уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы остается в тяжелом состоянии после ДТП.

19-летний Тимофей находится в медикаментозной коме. Она является частью лечебного процесса, сообщил главный врач КБ "Феофания" Игорь Семенив.

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"Провели консилиум с участием двух специалистов. Состояние парня остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга. Это самое сложное и самое важное, что есть сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенив.

По его словам, сейчас хирургические вмешательства не планируются. Но сказать, что их не будет - не может.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофием и Елисеем, 10 лет. Ехал на собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. От удара легковушку несколько раз развернуло и бросило на отбойник.