Сообщили о состоянии старшего сына Кулебы

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 531
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 882
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9396
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1557
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 918
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6138
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2637
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
4
3
4
3
5
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Труп мужчины в трусах нашли у столичной многоэтажки
Труп мужчины в трусах нашли у столичной многоэтажки
Люди перекрыли дамбу и улицы: 50-тысячный город остался без отопления
Люди перекрыли дамбу и улицы: 50-тысячный город остался без отопления
Видео
Все видео
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6138
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2637
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 513
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 11:37

Сообщили о состоянии старшего сына Кулебы

  Комментировать
Сообщили о состоянии старшего сына Кулебы
Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями. Фото - kv.npu.gov.ua

Старший сын уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы остается в тяжелом состоянии после ДТП.

19-летний Тимофей находится в медикаментозной коме. Она является частью лечебного процесса, сообщил главный врач КБ "Феофания" Игорь Семенив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все указывает на вину Кулебы в ДТП - советник Авакова

"Провели консилиум с участием двух специалистов. Состояние парня остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга. Это самое сложное и самое важное, что есть сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенив.

По его словам, сейчас хирургические вмешательства не планируются. Но сказать, что их не будет - не может.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофием и Елисеем, 10 лет. Ехал на собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. От удара легковушку несколько раз развернуло и бросило на отбойник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили о состоянии старшего сына Кулебы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Минеральную воду открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 32032
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27892
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 17865
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 16470
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14940
Происшествия
Главе таможни сожгли авто
Главе таможни сожгли авто Просмотров: 369
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
 Просмотров: 495
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 2772
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
3
 Просмотров: 1107
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
4
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
11
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 134
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua