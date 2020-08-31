Сообщили о состоянии курсанток, которых сбил пьяный майор

Курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в результате аварии с участием военнослужащего, перевели в одну палату Главного военного госпиталя в Киеве.

"Состояние - без изменений, они втроем находятся в одной палате, поддерживают друг друга. Лечение продолжается, негативной динамики не наблюдается", - сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Всем пострадавшим провели операции различной сложности. Двум девушкам частично ампутировали ноги.

26-27 августа медики провели повторную хирургическую обработку ран. Установили аппараты внешней фиксации.

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27 августа проведен консилиум врачей травматологического отделения с участием специалистов Центра, командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины, Института травматологии и ортопедии АМН Украины. Разработали план дальнейшего лечения травмированных курсанток.

25 августа около 16.40 в Шевченковском районе Киева на ул. Зоологической, на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на 3 девушек-курсанток. Двум пострадавшим ампутировали по ноге. В 3-й тоже раздроблены ноги. Водителем в нетрезвом состояние оказался майор 46-летний Владимир Холодный. Его несколько дней назад приняли на службу в Военно-медицинскую академию. Пострадавшие утверждают, что он с сослуживцами отмечал новую должность. Ему грозит до 8 лет за решеткой.