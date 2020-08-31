Сообщили о состоянии курсанток, которых сбил пьяный майор

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 1872
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 846
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 2934
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7038
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1575
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11142
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 900
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
1
6
3
4
&quot;Не заплатишь - убьем ребенка&quot;: банду задержали за вымогательство $100 тыс.
"Не заплатишь - убьем ребенка": банду задержали за вымогательство $100 тыс.
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Пенсионер подорвался на гранате
Пенсионер подорвался на гранате
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
Видео
Все видео
Девушки жестоко поиздевались над подругой (18+)
Девушки жестоко поиздевались над подругой (18+)
Мужчине порезали горло на детской площадке
Мужчине порезали горло на детской площадке
Задержали нелегалов, которые на границе вызвали такси
Задержали нелегалов, которые на границе вызвали такси
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Женщина призналась дочери в смертельном преступлении
Женщина призналась дочери в смертельном преступлении
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2151
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 585
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 873
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5769
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 612
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 20:42

Сообщили о состоянии курсанток, которых сбил пьяный майор

  Комментировать
Сообщили о состоянии курсанток, которых сбил пьяный майор
Они находятся в стабильном состоянии. Фото: ДТП

Курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в результате аварии с участием военнослужащего, перевели в одну палату Главного военного госпиталя в Киеве.

"Состояние - без изменений, они втроем находятся в одной палате, поддерживают друг друга. Лечение продолжается, негативной динамики не наблюдается", - сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

Всем пострадавшим провели операции различной сложности. Двум девушкам частично ампутировали ноги.

26-27 августа медики провели повторную хирургическую обработку ран. Установили аппараты внешней фиксации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курсанткам, которых сбил пьяный майор, собирают деньги

27 августа проведен консилиум врачей травматологического отделения с участием специалистов Центра, командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины, Института травматологии и ортопедии АМН Украины. Разработали план дальнейшего лечения травмированных курсанток.

25 августа около 16.40 в Шевченковском районе Киева на ул. Зоологической, на территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на 3 девушек-курсанток. Двум пострадавшим ампутировали по ноге. В 3-й тоже раздроблены ноги. Водителем в нетрезвом состояние оказался майор 46-летний Владимир Холодный. Его несколько дней назад приняли на службу в Военно-медицинскую академию. Пострадавшие утверждают, что он с сослуживцами отмечал новую должность. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили о состоянии курсанток, которых сбил пьяный майор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

5 сел объявили зоной экологического бедствия

Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших

Самое читаемое
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 37551
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 12411
Соблазнительный дизайнер позировала обнаженной
Соблазнительный дизайнер позировала обнаженной
5
 Просмотров: 8001
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 7056
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 7038
Происшествия
Пациент набросился на медиков скорой помощи
Пациент набросился на медиков скорой помощи Просмотров: 117
Вооруженный мужчина напал на таксиста
Вооруженный мужчина напал на таксиста Просмотров: 171
"Не заплатишь - убьем ребенка": банду задержали за вымогательство $100 тыс.
"Не заплатишь - убьем ребенка": банду задержали за вымогательство $100 тыс.
3
 Просмотров: 576
Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд – политолог
Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд – политолог Просмотров: 171
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
1
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
1
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
1
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
Голосов: 4045
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua