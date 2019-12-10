Сообщили о состоянии детей, которых сбил военный

Фото: dbr.gov.ua

Дети, которых возле села Старое в Бориспольском районе на Киевщине сбил водитель Daewoo, не перебегали дорогу.

14-летняя девочка и ее 9-летний брат стояли на обочине и ждали школьный автобус. За рулем машины был 38-летний военный, начальник одного из отделов Национальной Гвардии. Он ехал вместе с двумя коллегами в часть.

Травмированных детей забрали в реанимацию Бориспольской больницы. Мальчик в тяжелом состоянии. Две женщины-пассажирки, которые находились в автомобиле, с различными травмами - в госпитале, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка сбила насмерть женщину на пешеходном переходе

"У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и ушиб правого легкого. Ребенок находится в состоянии медикаментозного сна. У девочки также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей таза", - говорит директор Бориспольской больницы Александр Щур.

Детей перевезли в столичную больницу Охматдет.

Все обстоятельства аварии устанавливает Государственное бюро расследований.

Авария произошла утром 9 декабря. Легковушка внезапно выехала на встречную полосу и сбила детей, которые стояли на противоположной обочине. После удара авто занесло на обочину, где оно влетело в столб.