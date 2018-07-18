Сообщили, когда в Украину доставят тело убитого россиянином туриста

Андрея Сову доставят в Украину спецбортом. Фото - ТСН

Тело убитого украинца Андрея Совы, который умер после драки с россиянином, доставят в Украину в четверг, 19 июля.

Предварительно тело 57-летнего украинца должны были доставить в Украину еще во вторник, 17 июля, однако транспортировку отложили из-за отсутствия всех необходимых документов. Об этом рассказали в администрации КП "Международный аэропорт" Запорожье ".

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"По предварительной информации, тело погибшего туриста должны доставить в 10:10 в четверг. Это будет самолет авиакомпании "Роза ветров", - сообщили в аэропорту.

7 июля житель Запорожья 57-летний Андрей Сова получил тяжелые травмы в результате того, что на территории отеля Ganita Holiday Village в турецкой Алании его избил гражданин РФ. Сова в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы Алании, где находился в коме. 14 июля его собирались доставить на лечение в Украину, но после недели в коме украинец умер. Россиянина задержали в Турции. Ему грозит 12 лет тюрьмы.