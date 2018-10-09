Сообщили, какие снаряды взрываются на Черниговщине

На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине. Фото - Facebook

На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине. Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко.

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град", - сказал Геращенко, передает "Прямой".

Депутат отметил, что о неудовлетворительном состоянии складов в Ичне было известно, так как после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фотографии, на которых было видно, что часть снарядов хранятся под открытым небом.

"Президент Украины, как верховный главнокомандующий после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качества работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы", - добавил Геращенко.

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По факту ЧП на складах военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность". В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии. В Генштабе ВСУ также заявляют о том, что пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала. За последние 15 лет пожар на 6-м арсенале под Ичней - это десятый случай подобных ЧП в Украине.

В полицию поступило 37 сообщений от жителей Черниговской области. Сообщают о мародерстве. Полиция проверила 3 ​​сообщения о мародерства в Ичне и районе. Все они не подтвердилась. Еще 4 сообщение было о возникновении пожаров в зданиях на окраинах Ични. Их локализовали.