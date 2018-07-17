Сообщили, как заключённые сбежали из колонии

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Трое сбежавших сегодня из Южной исправительной колонии №51, что в Одессе, вырвались на свободу, проломив стену.

Осужденные зашли ночью в овощехранилище, проломили стену и отодвинули защитное ограждение. После того спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу и исчезли, сообщил начальник государственного учреждения "Южная исправительная колония №51" Тагир Ахмедов.

"Бегство этих заключенных для нас странное, потому что у двух из них конец срока - 20-й год, у одного 27-й. Статьи у них не тяжелые. Сами заключенные спокойные, работали, что-то особенное из себя не представляли, просто обычные осужденные. Попали в тюрьму для отбывания наказания в разное время и жили в разных блоках", - рассказал Ахмедов.

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Как они попали в овочеблок - неизвестно. Поиском беглецов занимаются органы прокуратуры, полиции и 15 специальных розыскных групп.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований.

17 июля около 4:00 трое осужденных сбежали из одесской колонии. Это 21-летний Иван Запорожан, 23-летний Владислав Куспис и 26-летний Вячеслав Загорняк. Первые два отбывали срок за кражи, третий - за изнасилование ребенка.