Сообщили, чем облили чиновницу в Херсоне

Сотрудница городского совета Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Фото - Херсонские вести

Сотрудницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Уже есть соответствующие выводы экспертиз. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Херсонского областного управления Министерства внутренних дел Украины Николай Вербицкий.

По словам Вербицкого, уголовное производство переквалифицировали на покушение на убийство с особой жестокостью.

Согласно одной из версий, преступник мог иметь сообщников, которые ждали его в автомобиле и помогли бежать.

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Полиция опросила жителей 250 квартир из десяти домов, расположенных в районе преступления. Кроме того, отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации для выявления камер видеонаблюдения. Правоохранители обнаружили 14 видеокамер, из десяти уже сняли информацию.

На Екатерину Гандзюк утром 31 июля неизвестный вылил кислоту. Нападение произошло, когда женщина вышла из подъезда. Сначала правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство", но позже изменили квалификацию преступления на "умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего". Полиция опубликовала видео с подозреваемым. Чиновницу доставили в больницу. Она получила химические ожоги более 30% тела. Кислота попала женщине в спину, голову, руку, а также в глаза.