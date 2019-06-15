Солдат застрелил сослуживца

В военной части во Львовской области в военный застрелил сослуживца. Фото - dbr.gov.ua

В одной из воинских частей во Львовской области в результате выстрела был смертельно ранен один из военнослужащих.

В него стрелял сослуживец, сообщили в Государственном бюро расследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В военной части нашли убитого офицера

"По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушил правила обращения с оружием. По неосторожности нажал на спусковой крючок и попал в другого военнослужащего. Он умер в Яворивской центральной районной больнице Львовской области", - говорится в сообщении.

Солдату сообщили о подозрении в преступлении. Военнослужащий взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В городе Соледар Бахмутского района Донецкой области в воинской части старший солдат застрелил из автомата сержанта.