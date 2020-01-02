Шокирующая статистика: сколько украинцев погибли в огне за первые сутки года

15 человек погибли в пожарах за сутки. Фото - УНН

В первый день 2020 года произошло 138 пожаров.

В огне погибли 15 человек, еще 7 - травмированы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина

Основной причиной пожаров является халатность людей. А также сознательное пренебрежение противопожарными нормами, отмечают спасатели.

В течение 2019 году в Украине зафиксировали 97 337 пожаров (по состоянию на 29 декабря). Из них треть - в жилом секторе. То есть в среднем каждые 5 минут вспыхивает новый пожар.