Шокирующая статистика: сколько украинцев погибли в огне за первые сутки года

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1872
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1854
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 513
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2871
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1008
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1530
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1071
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3996
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
4
3
3
6
4
Жители дома нашли в петле своего соседа
Жители дома нашли в петле своего соседа
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
Дети катались в машине и устроили аварию
Дети катались в машине и устроили аварию
8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина
8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина
Под Киевом нашли брошенных на произвол судьбы тигров
Под Киевом нашли брошенных на произвол судьбы тигров
Видео
Все видео
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2871
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 747
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1323
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1260
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 693
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 14:24

Шокирующая статистика: сколько украинцев погибли в огне за первые сутки года

  Комментировать
Шокирующая статистика: сколько украинцев погибли в огне за первые сутки года
15 человек погибли в пожарах за сутки. Фото - УНН

В первый день 2020 года произошло 138 пожаров.

В огне погибли 15 человек, еще 7 - травмированы, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина

Основной причиной пожаров является халатность людей. А также сознательное пренебрежение противопожарными нормами, отмечают спасатели.

В течение 2019 году в Украине зафиксировали 97 337 пожаров (по состоянию на 29 декабря). Из них треть - в жилом секторе. То есть в среднем каждые 5 минут вспыхивает новый пожар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шокирующая статистика: сколько украинцев погибли в огне за первые сутки года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 20781
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15606
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 14184
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 9396
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7831
Происшествия
С пожара на Широколановском полигоне госпитализированли военного
С пожара на Широколановском полигоне госпитализированли военного Просмотров: 18
Голівудську актрису підозрюють у вбивстві матері
Голівудську актрису підозрюють у вбивстві матері Просмотров: 81
Мужчину зарезали и угнали авто
Мужчину зарезали и угнали авто Просмотров: 576
На обочине нашли тело 16-летней девушки
На обочине нашли тело 16-летней девушки Просмотров: 1692
Начальник генштаба Тайваня погиб в авиакатастрофе
Начальник генштаба Тайваня погиб в авиакатастрофе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Голосов: 638
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua