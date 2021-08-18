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среда, 18 августа 2021 20:25

Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова

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Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли с простреленной грудью на пороге загородного дома в селе Вольное. Фото: kr.gov.ua

В сети обсуждают еще одно видео момента гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

На записи мэр уже сидел на полу. Из комнаты было видно только часть головы и ноги. В какой-то момент Павлов содрогнулся и упал. Запись разместили в Telegram-канале "Алексей Таймурзин - без цензуры".

В этом новом видео время отличается от того, что было на предыдущем. На этом - 18:48, а на старом - 17:28.

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Депутаты горсовета считают, что предыдущее видео - фейк. Поскольку есть много нестыковок. В частности то, что на видео мэр совершает самоубийство без носков, тогда как его труп нашли уже в носках. Также якобы качество видео очень плохое и это несмотря на то, что Павлов недавно установил новые камеры наблюдения в доме и на улице, говорит депутат горсовета Виктория Третьяк передает "Сегодня".

Также депутат заявила, что на фото у покойного Константина Павлова, которые им показали, были следы от удара рукой или кулаком. А местные полицейские не осматривали тела, пока не приехали правоохранители из столицы.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства. С погибшим попрощались сегодня, 19 августа.

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Дата
18
августа

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