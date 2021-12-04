Содействовали мигрантам из Беларуси: в Польше задержали двух украинцев

Польские пограничники задержали двух граждан Украины за пособничество в пересечении границы незаконным мигрантам из Беларуси.
3 декабря в стране зафиксировали 62 попытки незаконного пересечения границы мигрантами, сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.
"При содействии незаконным мигрантам задержали четырех человек: двух украинцев, одного поляка и одного гражданина Афганистана", - говорится в сообщении.
В Польше в последнее время регулярно появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые переходят границу с территории Беларуси.
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В Польше задержан украинец, занимавшийся перевозкой нелегальных мигрантов. В общей сложности правоохранители поймали пятерых незаконных перевозчиков, среди которых двое граждан Германии, один гражданин Украины, Беларуси и Швеции. Злоумышленники были задержаны во время проверок на дорогах в нескольких населенных пунктах.
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