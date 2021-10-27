Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор

Участник ужасного ДТП в Харькове — водитель Infiniti, который на бешеной скорости влетел в Chevrolet Aveo – 16-летний парень.

Дорогую иномарку ему недавно купили родители, пишут местные Телеграмм-каналы, в частности "Труха. Харьков" и "Харьков Life".

Также в соцсетях появились первые фотографии якобы виновника смертельного ДТП. "В здравом уме. Самостоятельно ходит", - говорится в сообщении "Харьков.1654".

Родители парня, который был за рулем Infiniti, сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

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Подросток неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД.

"Харьков Life" отмечает, что в 2019 году этот паренек в 14-летнем возрасте конфликтовал с женщиной и во время спора достал пневматический пистолет и выстрелил в нее, после чего направил оружие на ее ребенка.

Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж подтвердил, что среди травмированных есть несовершеннолетние.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo, а также со стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу", — сказал в комментарии "Общественному" Чиж.

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Скорость Infiniti превышала 100 км/ч. Правоохранитель не подтвердил, является ли водитель Infiniti несовершеннолетним.

В Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по Одесской улице, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Транспортные средства разорвало на две части. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti. Их госпитализировали.