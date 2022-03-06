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воскресенье, 06 марта 2022 11:03

Спецтема: Война России против Украины

Собирали данные о населении, наводили российскую артиллерию на жилые кварталы: СБУ поймала шпионов

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Собирали данные о населении, наводили российскую артиллерию на жилые кварталы: СБУ поймала шпионов
Украина победит.

СБУ непрерывно обнаруживает и обезвреживает диверсионные группы и агентов российских спецслужб в Украине.

Об этом сообщили в ведомстве.

"Враг пытается "расконсервировать" бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины.

Но мы этому успешно противостоим!", – заявила СБУ.

Правоохранители разоблачили агента ФСБ РФ в Закарпатской области, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.

В Харьковской области СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектах критической инфраструктуры.

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Также СБУ задержала двух жителей Днепра, выступавших за поддержку "русского мира".

Один из поклонников оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.

В Киеве правоохранители задержали двух братьев - пропагандистов, у которых есть пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.

Цель пособников оккупантов - расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать "нужную информационную картинку" для России и Белоруссии.

"Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора.

Украинцы – сильная нация!

Мы победим! Слава Украине!", – сообщила СБУ.

Служба безопасности Украины сорвала планы Кремля по псевдообразованиях в западных областях.

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