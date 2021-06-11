Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного

Фото: СБУ

Оккупанты завербовали украинского военного.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего ВС Украины. По данным предварительного следствия, он был завербован подконтрольным спецслужбам РФ так называемым министерством государственной безопасности ДНР", - говорится в сообщении СБУ.

По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах аэромобильной бригады, которая участвует в проведении ООС. Военный говорил о готовности устраивать диверсии против украинских военных. Мужчина собирал оружие и средства поражения. Их нашли во время обысков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ поймала российского агента: подробности

Агента вражеской спецслужбы задержали. Ему сообщили о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

Агента спецслужб РФ, которого разоблачила контрразведка СБУ, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленник собирал разведданные подразделений Вооруженных сил Украины. Также он занимался подготовкой теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.