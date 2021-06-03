Собаку сбросили с многоэтажки

Собака, которая выпала с 3 этажа, погибла. Фото: pixabay.com

В Житомире с балкона третьего этажа многоэтажки выбросили собаку.

Животное подобрали прохожие и передали ветеринарам. Но собака не выжила, сообщили в местной полиции.

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Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животным. Причастным считают 27-летнего житомирца, жителя этого же многоквартирного дома.

На территории жилого комплекса Комфорт Таун двое мужчин подрались из-за собак. На ролике видно, что шпиц без поводка подбегает к мужчине, который выгуливает бигля. Он дважды пинает собаку ногой.