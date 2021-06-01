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вторник, 01 июня 2021 04:06

Владельцы собак подрались из-за своих любимцев

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Владельцы собак подрались из-за своих любимцев
Подрались из-за собак двое мужчин. Фото: Киев.Оперативный

На территории жилого комплекса Комфорт Таун двое мужчин подрались из-за собак.

Видео опубликовал Типичный Киев.

На ролике видно, что шпиц без поводка подбегает к мужчине, который выгуливает бигля. Он дважды пинает собаку ногой.

После этого владелец шпица бьет мужчину поводком по спине. Между ними завязывается драка, в ходе которой бигль вырывается и убегает.

В какой-то момент к мужчинам подходит молодой человек и распыляет в их сторону газовый баллончик.

После этого они расходятся в разные стороны.

После драки владелец шпица взял на поводок свою собаку.

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27 апреля вблизи детского сада в Оболонском районе Киева. Стаффордширский бультерьер загрыз чихуахуа. Хозяйка убитого животного утверждает, что владелец пса "не пытался его оттащить или сказать" фу", он просто безразлично пошел дальше, попивая пиво". В сети пишут, что мужчина ранее судим и его боятся соседи. А разорванное животное - не первая жертва бультерьера.

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