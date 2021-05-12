Собачник жестоко расправился с киевлянами из-за замечания

Жалоба на собаку для мужчины и женщины обернулась кровавой трагедией. Фото: Нацполиция

В Киеве на ул. Кубанской Украины нападающий ранил ножом мужчину и женщину из-за замечания.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Отмечается, что злоумышленник выгуливал пса без поводка и намордника во дворе многоэтажки. В этот момент у подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а животное подбежало к ним и стало лаять.

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"По просьбе 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать пса его владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину - в лицо", - говорится в сообщении.

Напавшего задержали. Им оказался 45-летний киевлянин. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. Пострадавшим медики оказали помощь на месте.

27 апреля около детского сада в Оболонском районе Киева бультерьер загрыз чихуахуа. Хозяйка убитого животного утверждает, что владелец пса "не пытался его оттащить или сказать" фу", он просто безразлично пошел дальше, попивая пиво". В сети пишут, что мужчина ранее судим и его боятся соседи. А разорванное животное - не первая жертва бультерьера.