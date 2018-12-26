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среда, 26 декабря 2018 03:07

Сноубордистка получила тяжелые травмы на горнолыжном курорте

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Сноубордистка получила тяжелые травмы на горнолыжном курорте
Ратрак наехал на туристку.

На горнолыжном курорте Драгобрат на туристку наехал спецтранспорт для прокладки горнолыжных трасс, девушка получила тяжелые травмы и попала в реанимацию.

Туристка Татьяна из Киева раньше других завершила спуск и, пока ждала друзей, села на трассе, чтобы снять сноуборд. Тогда ратрак начал сдавать назад и совершил наезд на девушку, сообщает ТСН.

Из спецтехники после столкновения выбежали двое мужчин, один из которых представился водителем.

"Водитель, по крайней мере тот, кто заявил, что был за рулем, сначала выскочил на улицу, а после того сел в ратрак и уехал с места происшествия. И припарковал его у другого отеля. Помощи никакой не предоставил, его пришлось искать, чтобы он дал показания по полиции", – рассказали очевидцы.

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Ратрак принадлежит отелю, расположенному недалеко от того, в котором жила компания. Там подтверждают факт ДТП с туристкой, однако имеют противоположную версию событий.

"Она сама въехала в машину. Ехала и влупашилась в машину сзади. Я не буду этот случай комментировать. Занимается полиция, следствие ведется", – сообщил владелец отеля.

Пострадавшую доставили в больницу в Рахове. Врачи называют повреждения средней степени тяжести. "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и ушиб грудной клетки", - сообщили в больнице.

В полиции открыли уголовное производство и проверяют обе версии инцидента.

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