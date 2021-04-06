"Смотрящего" с сообщниками взяли на выбивании долга

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На Прикарпатье разоблачили группу рэкетиров. В состав группировки входило трое жителей Ивано-Франковской области.

Злоумышленники требовали от жителя Коломыи $6,7 тыс. несуществующего долга, сообщили в департаменте Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции.

"Организатор - ранее судимый мужчина, который имеет связи с местным криминалитетом и статус так называемого смотрящего по одному из городов региона. "Специализировались" злоумышленники на вымогательстве с угрозами", - рассказали силовики.

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5 апреля полицейские провели 8 обысков дома и в автомобилях злоумышленников. Обнаружили и изъяли мобильные телефоны и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Организатору и одному из его сообщников уже сообщили о подозрениях в вымогательстве.

В Хмельницком правоохранители задержали группу злоумышленников, которые требовали у местного жителя 100 тыс. грн. В случае неуплаты угрожали расправой. Дело расследуют как вымогательство. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.