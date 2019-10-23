Смертельный взрыв в центре Киева: рассказали о состоянии пострадавшей

27-летняя женщина, которая пострадала от взрыва в Киеве, получила легкое осколочное ранение. Фото - kyiv.npu.gov.ua

27-летняя женщина, которая пострадала от взрыва на ул. Пушкинской в ​​Киеве, получила легкое осколочное ранение.

Угрозы ее жизни нет, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В настоящее время ей ничего не угрожает, там легкое осколочное ранение", - сказал Крищенко.

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Женщину уже выписали из больницы. Она находится дома. От комментариев воздерживается. Однако говорит, что оказалась не в том месте и не в то время, передает ТСН.

Отмечается, что она была в кафе рядом с местом инцидента и вышла покурить. Именно в это время произошел взрыв.

Около полуночи 23 октября на Пушкинской в ​​Киеве взорвалась граната. Двое мужчин погибли. Также от взрыва пострадала прохожая.