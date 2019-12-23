Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину

Фото: lg.npu.gov.ua

Причиной пожара в психоневрологическом диспансере в Бутковке Старобельского района Луганской области могла стать неисправность электросети. Об этом рассказал и.о. начальника ГСЧС в Луганской области Сергей Горбань.

"Продолжаются следственные действия, изучается место пожара. Но можно предположить, что причина пожара связана с электросетью, а точнее с ее неисправностью", - рассказал Горбань.

Добавил, что в помещении была пожарная сигнализация. Но во время задымления она не сработала, работники сами вызвали спасателей. Поэтому сейчас выясняют была ли она в исправном состоянии и была ли подключена на момент пожара.

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Личности погибших установлены. Это 4 пациентов 71-72 лет. Еще трое в больнице в стабильном состоянии, рассказала корреспонденту Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Погукай. После пожара 4-х пациентов разыскивали. Трех нашли сразу, еще одного - сегодня утром. Он испугался и шел домой.

Также стало известно, что это не первый пожар в заведении. Там загорелось в сентябре этого года - до основания выгорела хозяйственная постройка. После этого руководство заведения обязали устранить все противопожарные недостатки. А 11 декабря провели учения по эвакуации и инструктаж для работников больницы.

Пожар возник в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната вечером 22 декабря. Погибли 4 пациентов, еще трое получили травмы.