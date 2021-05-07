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пятница, 07 мая 2021 10:26

Смертельный пожар в офисном центре: показали фото 21-летней погибшей

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Во время пожара в офисном здании по ул. Бевза, 34 в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук. Она местная, снимала офис - занималась изготовлением свечей ручной работы.

Была замужем. Родители Анастасии за границей на заработках. В Винницу планировали вернуться на следующей неделе, сообщает vinnitsa.info.

Автор: vinnitsa.info
  Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук
Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук

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Анастасия до последнего говорила со своим мужем по телефону, пока не потеряла сознание. Кроме того, коллеги якобы видели, что она упала при попытке эвакуации, но не помогли выбраться. Такую версию обнародовал в Facebook ветеран войны в Донбассе, винничанин Александр Грамарчук "Гром". Однако очевидец Юлия Пискунова в комментариях отметила, что на самом деле Анастасии якобы не помогли потому, что она выбиралась из помещения последней. Кроме того, жертву пожара хотели спасти гражданские мужчины, но их в горящее здание не пустили спасатели.

Сегодня, 7 мая, следственно-оперативная группа и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Олейник.

"Изымаются документы, устанавливаются владельцы помещений, устанавливаются лица, ответственные за пожарную безопасность", - говорит Олейник.

Дело расследуют как нарушение требований пожарной безопасности, за что предусмотрено до восьми лет тюрьмы.

Офисное здание на ул. Бевза, 34 в Виннице загорелось 6 мая ориентировочно в 12:34. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся. Спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенные под одной крышей помещения Укргазбанка и кафе. В 14:11 пожар был локализован, в 16:20 - потушен.

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Дата
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