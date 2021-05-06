Смертельный пожар в офисном центре: первые версии и новые фото

В Виннице спасатели продолжают тушить масштабный пожар в офисном здании на ул. Бевза, 34.

Огонь трудно остановить из-за сильных порывов ветра. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Кутовой из ГСЧС области.

"Огонь локализован. Площадь, охваченная огнем, составила около 1000 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело человека", - говорит Кутовой.

Фото: vn.dsns.gov.ua

По предварительным данным, погибла женщина. Ее возраст и личные данные пока не известны. Место происшествия загражденное. Там, кроме спасателей, работают полиция, медики, электрики и газовики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На территории столичного храма произошел пожар, есть погибшие

Жители микрорайона остались без интернета и телевидения. В компании, которая предоставляет услуги, говорят, что ведутся восстановительные работы.

Местные рассказали, что густой дым видно со всех уголков города. Когда загорелось, люди выбегали кто с чем. С офисов практически ничего не успели спасти.

"Муж знакомой там работает. Сгорело все, говорит. Успели вынести кое-что из техники. Вроде слышали хлопок у электрощита. А потом повалил дым", - говорит Оксана Опанасенко.

Рассматриваются все причины возгорания, добавляют спасатели. Среди них - короткое замыкание электропроводки и поджог. Окончательную причину установят специалисты.

Офисное здание на ул. Бевза, 34 в Виннице загорелось 6 мая около 12:34. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется по кровле сооружения на складские помещения. Спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенные под одной крышей помещения Укргазбанка и кафе. В 14:11 пожар локализован. К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.