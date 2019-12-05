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четверг, 05 декабря 2019 19:01

Смертельный пожар в Одесском колледже: число пострадавших увеличилось

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Смертельный пожар в Одесском колледже: число пострадавших увеличилось
Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко. фото -od.dsns.gov.ua

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 30.

В городскую клиническую больницу №10 самостоятельно обратилась и госпитализирована еще одна пациентка - сотрудница колледжа Анна Васильевна Волошановская, сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

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"Выписанные из стационара трое пациентов: сотрудник ГСЧС, студентка колледжа Анастасия Авдеенко и сотрудница колледжа Ирина Кубко. В больницах продолжают получать лечение 26 пациентов: 16 студентов колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГСЧС", - рассказал Котляр.

Добавил, что все пострадавшие в полном объеме обеспечены необходимой медицинской помощью, лекарствами и препаратами крови.

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонил родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.

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