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четверг, 05 декабря 2019 14:21

Смертельный пожар в колледже: что известно о состоянии пострадавших

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Смертельный пожар в колледже: что известно о состоянии пострадавших
Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко. Фото - facebook.com/kotlyar.od

Сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Всего в больницы были госпитализированы 29 человек, в том числе, несовершеннолетние дети - 15, взрослые - 14 (среди них 7 сотрудников ГСЧС). Одна пострадавшая умерла, сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

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"По состоянию на 12:00 5 декабря двое пострадавших выписали. В стационарах больниц находятся 26 человек. Среди них - 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области, а также 16 студентов и 4 сотрудника колледжа. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пожарный - в крайне тяжелом, остальные пациенты - в состоянии средней тяжести", - рассказал Котляр.

Добавил, что пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме.

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко с Килийского района. Пропали без вести 13-14 человек, по разным данным.

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