Смертельный пожар в Харькове: дело получило неожиданное продолжение

Во время пожара в пансионате для престарелых "Золотое время" в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса. Фото: kh.dsns.gov.ua

На дом престарелых "Золотое время" в Харькове еще до пожара, унесшего жизни 15 человек, поступали жалобы.

По данному факту ведется отдельное служебное расследование, сообщил начальник областной полиции Андрей Рубель.

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"Мы подняли все материалы, которые были по указанному адресу. Действительно, были жалобы. Полиция реагировала. То, что не реагировала, я не могу сказать. Есть опрошенные жители пансионата, потом и соседи этого пансионата, говорят, что претензий не имеют. Но в настоящее время назначено в рамках уголовного производства служебное расследование", - рассказал Рубль, передает Общественное.

После проведения расследования будет дана оценка действиям полицейских.

Во время пожара в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове сгорели 15 человек. Двухэтажное здание на ул. Нижний Гиевской, 150Б вспыхнуло 21 января около 15.00. В доме находились 33 человека. Это пациенты и 4 работников. Погибли 9 женщин и 6 мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через 3 дня в больнице от стресса умер 80-летний. Спасатели выносили большинство пострадавших на руках через единственный выход. На окнах были решетки. Один мужчина с 20% ожогов тела находится в больнице.