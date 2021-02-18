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четверг, 18 февраля 2021 15:22

Смертельный обгон: легковушка влетела в грузовик

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На Тернопольщине не разминулись легковушка Volkswagen-Passat и грузовик Mercedes-Atego. Погибла пассажирка легковушки. Водитель в тяжелом состоянии.

Авария произошла сегодня, 18 февраля, около 13:00 на автодороге Гусятин-Копычинцы в черте города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua
  На Тернопольщине легковушка Volkswagen-Passat пилд время обгона влетел в грузовик Mercedes-Atego
На Тернопольщине легковушка Volkswagen-Passat пилд время обгона влетел в грузовик Mercedes-Atego

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"Предварительно, водитель Volkswagen-Passat при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Atego", - сказано в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua
  Пассажирка Volkswagen-Passat погибла. Водитель - в тяжелом состоянии
Пассажирка Volkswagen-Passat погибла. Водитель - в тяжелом состоянии

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливают.

Вблизи села Грановка Дубенского района в Ровенской области столкнулись легковушка Toyotа и грузовик. От удара оба авто оказались в кювете. В результате ДТП погибла 42-летняя водитель легковушки. Ее 23-летний сын, который был пассажиром, в больнице.

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