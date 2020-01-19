Смертельный автобус: показали результаты ночного ДТП

От столкновения 2 атобус умерло 12 человек Фото: alaraby.co.uk

В Алжире в результате столкновения двух автобусов погибли 12 пассажиров.

Об этом сообщает The New Arab.

"12 человек погибли, еще 46 получили ранения в результате столкновения двух автобусов, которое произошло 19 января на северо-востоке Алжира", - сообщает издание.

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Погибшие были в возрасте от 19 до 73 лет.

На местном радио в выступлении директор ГО и ЧС города, вблизи которого произошла смертельная ДТП, заявил о превышении скорости.

В Запорожской области в результате аварии погиб 48-летний мужчина. Его за рулем автомобиля Daewoo Lanos раздавила грузовик MAN. Авария произошла вечером 17 января на автодороге "Запорожье-Донецк" вблизи села Матвеевка. Следователи открыли уголовное производство и просят свидетелей ДТП или водителей, имеющих видеозаписи аварии, откликнуться.