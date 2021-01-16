Смертельные развлечения: двое товарищей провалились под лед

Фото: km.dsns.gov.ua

15 января на пруду в Красилове на Хмельнитчине двое товарищей 25 и 32 лет провалились под лед. Прохожие увидели утопающих около 22.33 и вызвали спасателей.

Младшего из мужчин спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Один из мужчин находился в 10 метрах от берега, другой за 15 метров. Делалось все, чтобы как можно быстрее достать их из ледяной воды. С помощью надувной лодки и спасательной веревки чрезвычайники вытащили мужчин. Первого доставили в Красиловскую ЦРБ, а вот 25 летнего парня медики и спасатели пытались вернуть к жизни, проводя реанимационные мероприятия. К сожалению, они не дали результата - мужчина погиб", - рассказали спасатели.

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Толщина льда на водоеме в момент инцидента была около 3-х сантиметров.

Причины, которые привели к трагедии, выясняют правоохранители.

На Полтавщине двое малолетних детей провалились под лед и погибли. На помощь на тот момент было некому прийти.