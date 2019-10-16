Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища

Фото: rv.npu.gov.ua

На Ровенщине во время охоты 51-летний львовский бизнесмен попал из винтовки у другого охотника.

Друзья вызвали "скорую" и сами везли раненого навстречу медикам. Впрочем, спасти жизнь 37-летнему жителю города Сарны не удалось.

"Это выстрел дробью. Пострадавший получил несколько ранений, в том числе и в область головы", - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской Антон Крук.

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Свидетели утверждают, что было неумышленное убийство. Погибший неожиданно вылез на холм, в направлении которого стреляли другие. Подробности инцидента расследуют в полиции.

Стрелец, говорят правоохранители, находится больнице с сердцем. Он со следователями сотрудничает. Ему грозит до 5 лет за решеткой.

В Одесской области во время охоты охотник выстрелил в своего товарища. Пострадавший 67-летний киевлянин получил огнестрельное ранение в грудь, сейчас он находится в больнице.