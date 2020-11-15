Смертельное столкновение: рейсовый автобус с пассажирами влетел в трактор

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП. Там рейсовый автобус Mercedes столкнулся с трактором с плугом.

В результате аварии 65-летний водитель от полученных травм погиб на месте происшествия, а его 22-летняя пассажирка госпитализированы. Другие пассажиры не пострадали. Авария произошла накануне. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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"Водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги столкнулся с колесным трактором К-700А, который двигался впереди и разворачивался", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства и виновника аварии устанавливают.

Вблизи села Садовое Белозерского района под Херсоном перевернулся автобус с пассажирами. Предварительно, водитель не справился с управлением. В результате 2 пассажирки погибли. Еще 10 человек - травмированы.