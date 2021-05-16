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Смертельное столкновение на трассе: ВАЗ влетел в грузовик дорожников
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В Чугуевском районе Харьковской области столкнулись ВАЗ-21063 и грузовик Opel Movano. 54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте. Авария произошла 15 мая примерно в 15:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

На Харьковщине столкнулись ВАЗ влетел в грузовик ремонтников. 54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте.
Фото: hk.npu.gov.ua
На Харьковщине столкнулись ВАЗ влетел в грузовик ремонтников. 54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте.
На Харьковщине столкнулись ВАЗ влетел в грузовик ремонтников. 54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте.
На Харьковщине столкнулись ВАЗ влетел в грузовик ремонтников. 54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте.

По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"ВАЗ ехал из Харькова в направлении Чугуева. Врезался в грузовик, что медленно двигалась в попутном направлении впереди него и проводила дорожные работы ", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП выясняют.

В Благовещенском pайоне на Кировоградщине водитель Sеат Leon врезался в машину дорожной службы. Травмировал 3-х-пассажиров, а сам погиб. Авария произошла на доpоге Киев-Одесса.

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