Смертельное столкновение на трассе: ВАЗ влетел в грузовик дорожников

В Чугуевском районе Харьковской области столкнулись ВАЗ-21063 и грузовик Opel Movano. 54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте. Авария произошла 15 мая примерно в 15:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Фото: hk.npu.gov.ua

По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"ВАЗ ехал из Харькова в направлении Чугуева. Врезался в грузовик, что медленно двигалась в попутном направлении впереди него и проводила дорожные работы ", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП выясняют.

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