Смертельное столкновение на трассе Киев-Чоп: первые фото и видео ДТП

Фото: rv.npu.gov.ua

На трассе Киев-Чоп в смертельном столкновении сошлись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Погибли два человека, еще трое - травмированы.

Авария произошла возле села Колоденка Ровенской области 5 июня около 11:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Движение на этом участке затруднено", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Капеллан с семьей разбился на трассе

Спасатели уточнили, что погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca. Еще один пассажир этого авто покалечился. Также травмы получили водитель и пассажир Mitsubishi Outlender.

Все травмированные госпитализированы в больницы Ровно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На трассе Киев-Чоп возле села Зубра Львовской области Skoda Felicia влетела в грузовик Mercedes-Benz Atego. В легковушке ехали отец и сын 54 и 33 лет. Оба погибли на месте. Погибших с искореженного авто освобождали спасатели.