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суббота, 05 июня 2021 13:28

Смертельное столкновение на трассе Киев-Чоп: первые фото и видео ДТП
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В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Двое погибших и трое искалеченных
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Двое погибших и трое искалеченных
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Двое погибших и трое искалеченных
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Двое погибших и трое искалеченных
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Двое погибших и трое искалеченных

На трассе Киев-Чоп в смертельном столкновении сошлись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Погибли два человека, еще трое - травмированы.

Авария произошла возле села Колоденка Ровенской области 5 июня около 11:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Движение на этом участке затруднено", - рассказали в полиции.

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Спасатели уточнили, что погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca. Еще один пассажир этого авто покалечился. Также травмы получили водитель и пассажир Mitsubishi Outlender.

Все травмированные госпитализированы в больницы Ровно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На трассе Киев-Чоп возле села Зубра Львовской области Skoda Felicia влетела в грузовик Mercedes-Benz Atego. В легковушке ехали отец и сын 54 и 33 лет. Оба погибли на месте. Погибших с искореженного авто освобождали спасатели.

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