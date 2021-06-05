Смертельное столкновение на трассе Киев-Чоп: первые фото и видео ДТП

На трассе Киев-Чоп в смертельном столкновении сошлись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Погибли два человека, еще трое - травмированы.
Авария произошла возле села Колоденка Ровенской области 5 июня около 11:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Движение на этом участке затруднено", - рассказали в полиции.
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Спасатели уточнили, что погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca. Еще один пассажир этого авто покалечился. Также травмы получили водитель и пассажир Mitsubishi Outlender.
Все травмированные госпитализированы в больницы Ровно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
На трассе Киев-Чоп возле села Зубра Львовской области Skoda Felicia влетела в грузовик Mercedes-Benz Atego. В легковушке ехали отец и сын 54 и 33 лет. Оба погибли на месте. Погибших с искореженного авто освобождали спасатели.
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