Смертельное столкновение маршрутки с легковушкой: первые подробности

19 ноября в 7:50 на автодороге "Житомир - Черновцы" произошла смертельная авария.

Вблизи с. Анновка Дунаевецкого района Хмельницкой области столкнулись легковой автомобиль КИА Сеrato и маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter сообщением "Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий". Два человека погибли, еще 12 - в больнице , сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hm.npu.gov.ua В Хмельницкой области в смертельном столкновении сошлись маршрутка и легковушка. Два человека погибли, количество травмированных - уточняется

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"В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, данные которых устанавливаются, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка КИА Сеrato в тяжелом состоянии доставлена ​​в областную больницу. 11 человек, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пятеро из них получили различные телесные повреждения, у одной из пассажирок сломана рука", - рассказали в полиции.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Открыли уголовное производство. Информация о пострадавших уточняется.

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