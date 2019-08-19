Смертельное столкновение легковушки и автобуса: первые кадры с места ДТП

Фото: ch.npu.gov.ua

Полиция Черкасской области обнародовала фото смертельного столкновения Daewoo Lanos с автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы".

На них видно, что от удара у автобуса вылетело лобовое стекло и сильно поврежден корпус. С легковушки выбросило вещи.

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В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и 8 пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Что стало причиной смертельного столкновения устанавливают следователи.

Авария произошла 18 августа на выезде из поселка Чернобай. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения автобус через противоположную полосу вылетел в кювет, а легковушку отбросило в сторону.