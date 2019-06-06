Смертельное ДТП на Херсонщине: авто влетело в остановку

В Херсонской области возле села Николаевка произошло ДТП. Погибли 2 человека и еще 1 человек был госпитализирован.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Столкнулись автомобили Volkswagen Passat B6 и ВАЗ-2106. После чего Volkswagen выехал на обочину, где на остановке общественного транспорта находилась семья местных жителей.

Автор: Национальная полиция Смертельное ДТП на Херсонщине

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"В результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра скончалась во время оказания медицинской помощи. Также в Геническую районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования", - говорится в сообщении.

Автор: Национальная полиция Смертельное ДТП на Херсонщине

Начато уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей случилось недалеко от Белой Церкви. Происшествие случилось в ночь на 6 мая на 74 км трассы Киев-Одесса.