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четверг, 11 ноября 2021 15:29

Смертельное ДТП c 16-летним мажором: адвокаты потерпевших нашли еще пятерых свидетелей

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Смертельное ДТП c 16-летним мажором: адвокаты потерпевших нашли еще пятерых свидетелей
16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. Водитель последнего 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Фото: hk.npu.gov.ua

По делу о смертельном ДТП в Харькове, которое совершил 16-летний Николай Харьковский, следователи допросили девять свидетелей.

Еще пятерых очевидцев разыскали представители пострадавших, сообщил в Facebook один из адвокатов Маси Наем.

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Он отметил, что по состоянию на 11 ноября по делу назначили уже 13 экспертиз. Ряд других запланировали. Согласно методике расследования их могут провести только после получения результатов других следственных действий.

"В ближайшее время планируется осмотр автомобилей с экспертами. Что в дальнейшем позволит провести автотехническую экспертизу. Она является основой для установления обстоятельств происшествия по делам о ДТП", - говорит Наем.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

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