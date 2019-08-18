Смертельная пожар в "Токио Стар": сообщили о состоянии пострадавших

Жительница Херсона Елена Хомич, которая пострадала во время смертельного пожара в гостинице "Токио Стар", выписалась из больницы.
В городской больнице №10 остаются пятеро пострадавших, четверо из них - в реанимации, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали владельца смертоносного отеля "Токио Стар": что известно о бизнесмене
Кроме того, двое пострадавших при пожаре находятся в ожоговом отделении Одесского областного медицинского центра. Один из них - в тяжелом состоянии.
Состояние пациентов стабильное, без ухудшений, есть положительная динамика.
Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" возник в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.
Комментарии