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четверг, 14 мая 2020 12:32

Смертельная игра в футбол: погиб подросток

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Смертельная игра в футбол: погиб подросток
В Харькове во время игры в футбол погиб подросток. Фото: pixabay.com

В Харькове во время игры в футбол погиб подросток. На парня упала металлическая конструкция футбольных ворот.

В гибели ребенка обвиняют депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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"В результате небрежного отношения к организации использования спортивной площадки во время игры в футбол погиб подросток: на него упала металлическая конструкция футбольных ворот. Во время досудебного расследования установлено, что директор одного из коммунальных предприятий города, пренебрегая своими служебными обязанностями, не принял мер, направленных на соблюдение правил безопасной эксплуатации спортивного сооружения, расположенного на вверенном земельном участке", - говорится в сообщении.

Вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения решается. Ему грозит до 5 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

13-летний ребенок погиб в модульном городке Харькова во время игры в футбол. На подростка упали незакрепленные ворота.

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