Смертельная авария в Днипре: рассказали о состоянии 3-летней девочки

В Днепре автомобиль Audi врезался в толпу пешеходов. Погиб мужчина. Фото - Ракурс

В областной детской больнице Днипра спасают 3-летнюю девочку, которую вместе с отцом Александром Усачевым сбил водитель Audi на Слобожанской проспекте.

Ребенок выжил чудом. Сейчас девочка в отделении реанимации с переломом бедра, затылка и пальцев. Также у нее внутреннее кровотечение. Несмотря на такие травмы, ее жизни ничего не угрожает, говорят медики. Завтра девочку прооперируют, говорится в ТСН.

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Еще один пострадавший пешеход - мужчина, сейчас также находится в больнице. бБольше о его состоянии врачи обещают рассказать позже.

Предварительно, его жизнь тоже вне опасности.

16 февраля на проспекте Слобожанском в ​​Днипре автомобиль Audi, убегая от полиции, врезался в толпу пешеходов. Погиб мужчина, который шел с дочкой. Ребенок остался жив, но получил серьезные травмы.