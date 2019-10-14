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понедельник, 14 октября 2019 09:19

Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших

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Умерла 23-летняя фельдшер скорой помощи, которая накануне вечером попала в ДТП на Троещине в Киеве. Второй врач "скорой" в критическом состоянии.

Ребенок, который вместе с родителями находился в авто медицинской помощи, уже дома, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: Facebook/dtp.kiev.ua
  В Киеве столкнулись скорая помощь и автомобиль Peugeot. среди погибших - 23-летняя фельдшер
В Киеве столкнулись скорая помощь и автомобиль Peugeot. среди погибших - 23-летняя фельдшер

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"Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на УЗИ по поводу инородного тела в пищеводе. Тяжелого состояния не было", - добавили на портале.

Женщина-водитель "Peugeot" и ее дети попали в больницу. Они в удовлетворительном состоянии.

В Киеве вечером 13 октября на перекрестке улицы Ватутина и бульвара Перова столкнулись скорая помощь и автомобиль Peugeot. В результате погиб водитель скорой, шесть человек пострадали, из них трое детей. По словам свидетелей, водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.

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