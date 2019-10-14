Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших

Умерла 23-летняя фельдшер скорой помощи, которая накануне вечером попала в ДТП на Троещине в Киеве. Второй врач "скорой" в критическом состоянии.

Ребенок, который вместе с родителями находился в авто медицинской помощи, уже дома, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: Facebook/dtp.kiev.ua В Киеве столкнулись скорая помощь и автомобиль Peugeot. среди погибших - 23-летняя фельдшер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева перевернулась "скорая", которая везла пациента

"Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на УЗИ по поводу инородного тела в пищеводе. Тяжелого состояния не было", - добавили на портале.

Женщина-водитель "Peugeot" и ее дети попали в больницу. Они в удовлетворительном состоянии.

В Киеве вечером 13 октября на перекрестке улицы Ватутина и бульвара Перова столкнулись скорая помощь и автомобиль Peugeot. В результате погиб водитель скорой, шесть человек пострадали, из них трое детей. По словам свидетелей, водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.