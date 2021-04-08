Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: водитель не признает вину

На юге Польши разбился автобус с украинсцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы. Фото: tvn24.pl

Водителю украинского автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, предъявили обвинение. Однако он свою вину не признает.

Об этом сообщила заместитель районного прокурора польского города Ярослав Божена Гараш-Волошин.

"Подозреваемый не признал вину и изложил свою версию событий. К нему применена мера пресечения в виде ежедневной регистрации в отделении полиции, изъятия паспорта и запрета выезда из страны", - сообщила Гараш-Волошин, передает "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше разбился автобус с украинцами

По ее словам, водителю предъявлено обвинение в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении. За это грозит до 8 лет заключения.

Божена Гараш-Волошин добавила, что следствие находится на начальной фазе, продолжаются следственные действия, которые должны однозначно установить причины катастрофы. Сбор и анализ материала займет "не менее месяца".

В ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве на юге Польши разбился автобус с украинцами сообщением Вроцлав - Черновцы. Один человек погиб, еще 5 травмированы. Всего в салоне были 8 пассажиров и 2 водителя. За рулем был 23-летний. Погибший - его отчим, 2-й водитель.