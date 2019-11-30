Смертельная авария: полицейский сбил мужчину

В Одесской области полицейский сбил мужчину. Фото: Нацполиция

Возле села Сафьяны Одесской области полицейский на автомобиле сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Авария произошла на неосвещенном участке дороги Измаил-Одесса около 20 часов 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Полицейский на автомобиле ВАЗ сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. От полученных травм пешеход скончался в "скорой".

На момент аварии, правоохранитель находился вне службы. Согласно результатам медицинского осмотра, признаков опьянения у него не обнаружили.

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Дело будут расследовать сотрудники ГБР.

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