Смертельная авария под Одессой: установили причину

Лопнутое колесо фуры привело смертельную аварию Фото: obozrevatel.com

В Одесской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и грузовика. Умерло 9 человек.

Возможно причиной является пробитое колесо фуры.

Подтверждающая переписка появилась в Telegram-канале "Курс Одесса".

Сведениям поделился сын одного из одесских маршруток. Будто бы водителя грузовика выбросило на встречку. "Не было никакого обочину и всего остального", - написал человек.

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Информация прилетела от маршрутчиков 52-маршрута. Они узнали у следователя и участкового, который вел расследование на месте аварии.

"Говорили, что парень, который был за рулем маршрутки - очень хороший и адекватный, никогда не хамил никому, не летал. Работал на различных маршрутках там на месте, на подмене. На эту машину сел тоже на замену, второй день только", - поделился человек.

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